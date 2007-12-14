Создание анимированнаго GIF баннера

Требуется создать анимированный баннер для сайта on-reg.ru (сайт не работоспособный), на банннере должны быть надписи:

- ON-REG.RU

- Качественная автоматическая регистрация в каталогах

- Партнерская программа

+ свой добавления по данной теме

размер: 468 на 60

При не качественном изготовлении баннера будет отказ от баннера. Цена от 200 р. до 400 р., в зависимости от качества.