Нужно сделать 2-3 баннера

Для сайта http://www.tolkni.com.ua Требуется 4 баннера следующих размеров : 1. 468*60 - 1 шт. 2. 728*90 - 1 шт. 3. 240*400 - 1 шт. 4. 120х600 - 1 шт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изготовить 2-3 графических баннера.
120х240 — не более 15 Кб
120x200— не более 15 Кб
468x60— не более 20 Кб
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