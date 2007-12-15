Переделка баннера

$15
БаннерыЗавершен6 заявок261 просмотр
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Необходимо из исходных материалов сделать баннеры для других разрешений.

Пример того, что уже сейчас есть тут http://solute.rbc.ru/banners/kraftway/kraftware_urban180x280_02.html

Все исходные файлы прилагаются в аттаче..

Нужно:

банеры размером 728х90, 336х280, 120х600 должны занимать не более 35кБ. Принимает html коды, flash, gif.

Срок - до 15 декабря включительно, т.е. завтра.

16 лет назад
Ferr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
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faG
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$15
Выполнил работу очень оперативно и качественно!
четкая постановка задачи, своевременная оплата- проблемы решали вместе +++
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$15
фрилансер порядочный. несмотря на технические проблемы (перебои в электроснабжении) всеми силами делал порученную работу! рекомендую!
Хороший заказчик. Знает чего хочет,четко ставит задание.Удобно с таким человеком работать.
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