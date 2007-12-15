Переделка баннера

Требуется создать два баннера GIF в качественном исполнении. Для двух сайтов: - www.autoreg.su - www.on-reg.ru Обязательные написи на баннере: - Автоматическая регистрация в каталогах за 5 минут - Домен сайта (autoreg.su и on-reg.ru) - Партнерская программа + свой дизайн и добавления Пострайтесь использовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо из исходных материалов сделать баннеры для других разрешений.
Пример того, что уже сейчас есть тут http://solute.rbc.ru/banners/kraftway/kraftware_urban180x280_02.html
Все исходные файлы прилагаются в аттаче..
Нужно:
банеры размером 728х90, 336х280, 120х600 должны занимать не более 35кБ. Принимает html коды, flash, gif.
Срок - до 15 декабря включительно, т.е. завтра.
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