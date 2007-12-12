Требуется баннер

Необходимо из исходных материалов сделать баннеры для других разрешений. Пример того, что уже сейчас есть тут http://solute.rbc.ru/banners/kraftway/kraftware_urban180x280_02.html Все исходные файлы прилагаются в аттаче.. Нужно: банеры размером 728х90, 336х280, 120х600 должны занимать не более 35кБ. Принимает html коды, flash, ...