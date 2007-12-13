Нужен баннер 468x60 по медицинской тематике

Требуется флеш - банер, где поочередно выводится слова "Удобно" "Выгодно" "Надежно"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для медицинского сайта сейчас нужен красивый, кликабельный баннер размером 468x60. Если оставляете предложения, то ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену (хотя бы её диапазон) и ссылку на портфолио.
Возможно потребуется консультация по наиболее правильному составлению текста на баннер, так как я не совсем представляю, что там лучше писать.
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