Нужен баннер 468x60 по медицинской тематике

Для медицинского сайта сейчас нужен красивый, кликабельный баннер размером 468x60. Если оставляете предложения, то ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену (хотя бы её диапазон) и ссылку на портфолио.

Возможно потребуется консультация по наиболее правильному составлению текста на баннер, так как я не совсем представляю, что там лучше писать.