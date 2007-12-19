Срочно нужен флеш-баннер

Никакой графики. Чисто текст.
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Необходимо до 19.12.2007 изготовить flash-баннер. Тема баннера: реклама в метро, реклама на перетяжках, спецпредложения для рекламных агентств.
Текст:
Вертикаль рекламы
Метро
Наземный транспорт
Перетяжки
РА «Старый город»
Размещение Вашей рекламы
Специальные условия Рекламным агентствам!
Возможный вариант реализации (мы не настаиваем и рассмотрим любые другие варианты):
1. Вертикаль рекламы
2. Метро
Поезд метро уходит вниз,
3. Наземный транспорт
поверхность с домами старого города и трамваем или автобусом, взгляд продолжает идти вверх и
4. Перетяжки
доезжает до крыш домов и двух шпилей башен города.
5. Между шпилями натянута перетяжка с надписью:
РА «Старый город»
Город исчезает, и по очереди появляются еще 2 надписи:
6. Размещение Вашей рекламы
7.Специальные условия Рекламным агентствам!
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