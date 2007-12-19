Срочно нужен флеш-баннер

Необходимо до 19.12.2007 изготовить flash-баннер. Тема баннера: реклама в метро, реклама на перетяжках, спецпредложения для рекламных агентств.

Текст:

Вертикаль рекламы

Метро

Наземный транспорт

Перетяжки

РА «Старый город»

Размещение Вашей рекламы

Специальные условия Рекламным агентствам!

Возможный вариант реализации (мы не настаиваем и рассмотрим любые другие варианты):

1. Вертикаль рекламы

2. Метро

Поезд метро уходит вниз,

3. Наземный транспорт

поверхность с домами старого города и трамваем или автобусом, взгляд продолжает идти вверх и

4. Перетяжки

доезжает до крыш домов и двух шпилей башен города.

5. Между шпилями натянута перетяжка с надписью:

РА «Старый город»

Город исчезает, и по очереди появляются еще 2 надписи:

6. Размещение Вашей рекламы

7.Специальные условия Рекламным агентствам!