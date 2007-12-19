Реклама для магазина

Я даже не думала, что можно такое творить со флешом . Просту Супер. Парни Спецы это точно. Спасибо Вам всем . Мне понравилась оперативность,мобильность и профессиональный подход команды к данной задаче. Всем очень и очень советую работать с этой командой . Сама конечно, буду дальше работать с ними,и рекомендовать их своим партнерам.