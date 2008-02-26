Нужен красивый флэш баннер для свадебного салона

$10
БаннерыЗавершен6 заявок153 просмотра
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Необходимо изготовить flash-баннер для салона свадебных платьев.

Баннер должен быть красивым и и нежным .

Бюджет - 10 $.

Размер баннера - 180 x 80.

Вес - до 40 Кб

Подробное ТЗ в приложении.

Срок выполнения до 2 дней.

16 лет назад
Vladun
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
angee
Ольга 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделано всё очень четко и классно согласно ТЗ заказчика. Баннер был практически сразу утвержден заказчиком. Рекомендую...
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Приятно работать с Владиславом!
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