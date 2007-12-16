Нужно сделать очень качественный flash-баннер

БаннерыЗакрыт11 заявок192 просмотра
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Нужно сделать ОЧЕНЬ качественный и стильный flash-баннер для шоу-центра.

Оплата будет произведена сразу же после утверждения заказчиком.

Бюджет - жду от Вас предложений.

Размер баннера - 180 x 180.

Вес - до 60 Кб (можно чуть больше)

Подробное ТЗ в приложении.

Срок выполнения до 7 дней (но это обсуждаемо).

16 лет назад
Vladun
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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