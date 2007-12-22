Созданиe виртуальной коробки к ПО

$50
БаннерыЗавершен8 заявок242 просмотра
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Нужно разработать 3 несложных текстуры к коробке с ПО. Есть пример коробки.

Текстуры должны быть на техническую тематику (строительство, микросхемы или что-то подобное).

Размеры текстур около 110x130 40x130 40x110.

16 лет назад
vlad001
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MasterIMP
Денис 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
1 день
Робота выполнена очень качественно за короткие строки. Были учтены личные пожелания.
Очень хороший заказчик. Грамотная постановка задач и моментальная оплата после выполнения проекта. Рекомендую...
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