Созданиe виртуальной коробки к ПО

Нужно сделать ОЧЕНЬ качественный и стильный flash-баннер для шоу-центра. Оплата будет произведена сразу же после утверждения заказчиком. Бюджет - жду от Вас предложений. Размер баннера - 180 x 180. Вес - до 60 Кб (можно чуть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать 3 несложных текстуры к коробке с ПО. Есть пример коробки.
Текстуры должны быть на техническую тематику (строительство, микросхемы или что-то подобное).
Размеры текстур около 110x130 40x130 40x110.
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