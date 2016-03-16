Баннер 900х150

Д.Д. Владислав, хотелось бы узнать стоимость и сроки изготовления анимированного банера,

тематика "антикоррозийная обработка автомобилей", ват наш сайт антикоррозия.рф, может быть он Вам поможет

это требования

- Баннеры, предоставляемые для размещения, должны быть выполнены в формате flash, gif или jpg.

- Версия flash-плеера должна быть не выше седьмой.

- Flash-баннеры для масштабируемых площадок должны корректно отображаться при размещении.

- При нажатии на баннер должно открываться новое окно.

- Для каждого swf-файла необходимо наличие подложки в виде gif- или jpeg-файла, который будет

использоваться, если у пользователя отключен или отсутствует flash.

- Максимальный размер баннера – 50 Кб.

- Не принимаются к размещению баннеры, оказывающие значительную нагрузку на процессор.