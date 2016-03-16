Эмблема - доработка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт31 заявка978 просмотров

Доброго времени суток! Необходимо сильно переработать эмблему образовательного центра «Merlin», занимающегося подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Прикрепляем нынешнюю эмблему. Само слово MERLIN в нынешнем варианте желательно оставить без всяких изменений, и в плане шрифта, и в плане цвета. Но вместо человека в круге нужно что-то совсем другое. Вот над этим и необходимо серьёзно поработать. Спасибо!

Сайт с нынешним лого:

http://ege-merlin.ru/

Название компании:

MERLIN

Род деятельности компании:

Курсы ЕГЭ и ОГЭ в группах и индивидуально

Если у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть укажите его.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

Портрет целевой аудитории:

Мамы -32-45 лет, подростки 13-18 лет

Укажите ближайших конкурентов:

http://maximumtest.ru/

http://unium.ru/

Каналы распространения и география продаж:

Интернет и полиграфия, распространение информации через учебные

заведения, выставки, раздачу, рекламные компании как онлайн, так и

офлайн

Содержание, характер логотипа и фирменного знака (функциональное,

психологическое, духовное наполнение, которое должен содержать бренд):

Умеренно строгий стиль и с элементами лоска. Создание доверительного и

позитивного образа компании, привлекающее внимание целевой аудитории.

Есть ли нежелательные элементы, если есть – укажите их:

Образы мага, волшебника, профессора или преподавателя.

Какой логотип (и/или торговую марку) вы считаете удачной в данной категории товаров или услуг, почему?

http://razvitiecenter.ru

http://maximumtest.ru/

9 лет назад
vov162
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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