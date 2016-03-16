Есть три баннера по одной услуге (Во вложении). Нужно сделать из каждого 15 форматов под Google AdWords с образцов, или возможно в некоторых случаях сделать свой вариант. Тип файла JPEGJPGPNGGIFРазмер файлаНе более ...
Эмблема - доработка
Доброго времени суток! Необходимо сильно переработать эмблему образовательного центра «Merlin», занимающегося подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Прикрепляем нынешнюю эмблему. Само слово MERLIN в нынешнем варианте желательно оставить без всяких изменений, и в плане шрифта, и в плане цвета. Но вместо человека в круге нужно что-то совсем другое. Вот над этим и необходимо серьёзно поработать. Спасибо!
Сайт с нынешним лого:
Название компании:
MERLIN
Род деятельности компании:
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в группах и индивидуально
Если у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть укажите его.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Портрет целевой аудитории:
Мамы -32-45 лет, подростки 13-18 лет
Укажите ближайших конкурентов:
Каналы распространения и география продаж:
Интернет и полиграфия, распространение информации через учебные
заведения, выставки, раздачу, рекламные компании как онлайн, так и
офлайн
Содержание, характер логотипа и фирменного знака (функциональное,
психологическое, духовное наполнение, которое должен содержать бренд):
Умеренно строгий стиль и с элементами лоска. Создание доверительного и
позитивного образа компании, привлекающее внимание целевой аудитории.
Есть ли нежелательные элементы, если есть – укажите их:
Образы мага, волшебника, профессора или преподавателя.
Какой логотип (и/или торговую марку) вы считаете удачной в данной категории товаров или услуг, почему?
Заявки фрилансеров
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