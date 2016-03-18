Создание баннеров / слайдеров / картинок

Добрый день! Ищем человека, который сможет создавать несложные баннеры для сайта, который занимается продажей сетевого и серверного оборудования.

Чаще всего нужно брать готовые картинки и просто вставить наш текст. Иногда нужно и подрисовать что-то, но это реже, в основном работа с готовыми изображениями.

Приоритет более низкой цене.