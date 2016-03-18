Создание баннеров / слайдеров / картинок

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Завершен23 заявки213 просмотров

Добрый день! Ищем человека, который сможет создавать несложные баннеры для сайта, который занимается продажей сетевого и серверного оборудования.

Чаще всего нужно брать готовые картинки и просто вставить наш текст. Иногда нужно и подрисовать что-то, но это реже, в основном работа с готовыми изображениями.

Приоритет более низкой цене.

9 лет назад
Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена отлично, спасибо большое Татьяне! Очень ответственный и приятный в общении исполнитель, постоянно на связи. Надеюсь, будем сотрудничать и в будущем.
Оперативный, приятный в общении заказчик. Оплата вовремя, без задержек + всегда на связи, все вопросы можно обсудить. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад

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