Нарисовать качественный баннер для сайта

Нарисовать баннер для сайта, универсальный в плане разрешения, Нужно будет расположить фон и блоки (слои) таким образом чтобы в будущем можно было без труда адаптировать для различных разрешений.

!!! Предпочтение отдаю дизайнерам рисующим от руки.

формат PSD + jpg

Кому интересно прошу выслать ваши работы

сайт Arnimate.

Также нужно будет нарисовать фон и баннеры для нового сайта Arnimate.