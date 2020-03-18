Баннер для сайта

$2
БаннерыЗавершен24 заявки428 просмотров
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Добрый день.

Необходимо отрисовать баннер вместо текущего: https://mktrade.by/sale/aktsiya-neveroyatno-nizkaya-tsena-na-zabor/

Исходные фото и необходимую информацию предоставим.

Размер 1200 х 430 pxl

4 года назад
foodisgood
Павел 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
daniela265
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
Отличный исполнитель. Оперативно выходит на связь, быстро приступает к работе. По результату правки не потребовались. Рекомендую!
Приятно иметь дело,все четко и ясно.
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