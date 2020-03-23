Нарисовать баннера для рекламных кампаний

БаннерыЗавершен6 заявок308 просмотров
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Коллеги, добрый день! Необходима помощь опытного веб-дизайнера, чтобы отрисовать баннера

Хорошие деньги, за хорошую работу

Нужны будут форматы jpeg , gif и html5

нужно 3-5 вариантов баннеров с размерами 

-240х400, 160х600, 468х60, 760х90

Требования к баннерам html5:

  • Все файлы в zip архиве.
  • Максимальное кол-во файлов и папок в архиве - 50
  • Максимальный размер архива - 150kb
  • Максимальный размер одного файла - 150kb
  • Архив ZIP может содержать файлы следующих форматов: css, js, html, gif, png, jpg, jpeg, svg
  • В корне должен лежать файл index.html
  • Файл должны содержать:
    • тег
    • тег
    • метатег размера в теге . Пример:
    • К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле zip.
Итого 3-5 разных баннеров, под каждый размер и каждый формат (можно копировать разумеется

Если у вас есть бриф, который нужно будет заполнить чтобы вы понимали тематику проекта - будет вообще отлично

Вышлите, пожалуйста, так же своё портфолио и можем обсуждать цену

Тематика проекта - предоставление юридических услуг онлайн, услуги по дизайну интерьера онлайн, телемедецина

4 года назад
alex_gnezdilov
Александр 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Roma3894
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$30
2 дня
WMZ
Спасибо большое Роману! Отличный исполнитель, учел все просьбы по баннерам и сделал что должно было на высшем уровне, даже с опережением сроков. Категорически рекомендую к сотрудничеству, так как мы - точно на этом не остановимся и дальше будем работать с ним.
Приятный заказчик, постоянно на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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