Нарисовать баннера для рекламных кампаний

Коллеги, добрый день! Необходима помощь опытного веб-дизайнера, чтобы отрисовать баннера

Хорошие деньги, за хорошую работу

Нужны будут форматы jpeg , gif и html5

нужно 3-5 вариантов баннеров с размерами

-240х400, 160х600, 468х60, 760х90

Требования к баннерам html5:

Все файлы в zip архиве.

Максимальное кол-во файлов и папок в архиве - 50

Максимальный размер архива - 150kb

Максимальный размер одного файла - 150kb

Архив ZIP может содержать файлы следующих форматов: css, js, html, gif, png, jpg, jpeg, svg

В корне должен лежать файл index.html

Файл должны содержать: тег тег метатег размера в теге . Пример: К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле zip.



Итого 3-5 разных баннеров, под каждый размер и каждый формат (можно копировать разумеется

Если у вас есть бриф, который нужно будет заполнить чтобы вы понимали тематику проекта - будет вообще отлично

Вышлите, пожалуйста, так же своё портфолио и можем обсуждать цену

Тематика проекта - предоставление юридических услуг онлайн, услуги по дизайну интерьера онлайн, телемедецина