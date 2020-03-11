Статичный Баннер 255*180 px

Добрый день. Задача - создать "продающий" анимированный баннер (видеоролик) для наружной рекламы Яндекс для малярно-кузовного цеха PainWorks. Что нужно показать в баннере (ролике): Логотип; Фразы: "Окраска элемента 6000р", "Качество дилера по приемлемым ценам", "Гарантия 2 года", "Немецкие материалы RM ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для новостного портала psj.ru в позицию http://prntscr.com/rdwu65
Нужно сделать баннер 255*180 px
Текст для баннера:
Блог Степанова Николая Арсентьевича
или
Блог Степанова Н.А.
На портале shkola-sb.ru на Главной имеется пример баннера на данный ресурс
Требования для баннера:
Размер ширина*высота - 255*180 px
Формат файла: png, jpeg
Стилистика:
Желательно использовать фото автора блога и текст.
Фото для баннера можно взять с Яндекса: https://yandex.ru/images/search?text=Степанов%20Николай%20Арсентьевич&from=tabbar
Баннер должен аккуратно эстетично смотреться, вписываться в стилистику портала psj.ru .
Предлагайте цены, сроки. Результат нужен завтра к 12:00.
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