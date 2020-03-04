Оформление Ютуб канала

Добрый день! Сейчас мы подбираем дизайнера на фрилансе для разработки макетов. Заказов будет очень много. Для начала необходимо выполнить пилотный проект. Пилот: Макет для двери стакан и клейм/шайба - все по 60руб. В аттаче фотка того, как делали ...