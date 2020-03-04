Несколько креативных рекламных фотографий

Нужно красивое с 3д текстом оформление, шапка и аватарка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем, нужно сделать несколько прикольных и действительно очень креативных рекламных фотографий. Рекламируем золотые серьги, на которые даём скидку.
Нужно сделать фото для:
Фото Cover Facebook (1 фото)
Фото для Instagram (1 фото)
Foto Website (1 фото)
Фото для рассылки (4 фото)
Покажите свои работы.
Подробности опишу личным сообщением.
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