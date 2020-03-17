Ресайзы JPG-баннеров для GoogleAds

Приветствую.

Интересуют ресайзы баннера для GoogleAds (согласно их требования к технической части):

баннер: 468x60;

полноразмерный баннер: 728x90;

квадрат: 250x250;

малый квадрат: 200x200;

большой прямоугольник: 336x280;

встроенный прямоугольник: 300x250;

небоскреб: 120x600;

широкий небоскреб: 160х600;

блок на половину страницы: 300x600;

вертикальный прямоугольник: 240х400;

большой полноразмерный баннер: 970х90;

биллборд: 970х250;

большой баннер для мобильных устройств: 320х100;

мобильный полноразмерный баннер: 320x50.

Исходник PSD есть, предоставлю.

Можем рассматривать и GIF, как альтернативный вариант (тогда указывайте стоимость и на этот вариант отдельно в комментарии)

К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с определенным бюджетом - за весь пакет. Остальные, без конкретики, сразу отклоняю.