Ресайзы JPG-баннеров для GoogleAds

Привет всем, нужно сделать несколько прикольных и действительно очень креативных рекламных фотографий. Рекламируем золотые серьги, на которые даём скидку. Нужно сделать фото для: Фото Cover Facebook (1 фото) Фото для Instagram (1 фото) Foto Website (1 фото) Фото для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Интересуют ресайзы баннера для GoogleAds (согласно их требования к технической части):
- баннер: 468x60;
- полноразмерный баннер: 728x90;
- квадрат: 250x250;
- малый квадрат: 200x200;
- большой прямоугольник: 336x280;
- встроенный прямоугольник: 300x250;
- небоскреб: 120x600;
- широкий небоскреб: 160х600;
- блок на половину страницы: 300x600;
- вертикальный прямоугольник: 240х400;
- большой полноразмерный баннер: 970х90;
- биллборд: 970х250;
- большой баннер для мобильных устройств: 320х100;
- мобильный полноразмерный баннер: 320x50.
Можем рассматривать и GIF, как альтернативный вариант (тогда указывайте стоимость и на этот вариант отдельно в комментарии)
К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с определенным бюджетом - за весь пакет. Остальные, без конкретики, сразу отклоняю.
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