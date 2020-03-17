Ресайзы JPG-баннеров для GoogleAds

БаннерыЗавершен12 заявок339 просмотров
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Приветствую.

Интересуют ресайзы баннера для GoogleAds (согласно их требования к технической части):

  • баннер: 468x60;
  • полноразмерный баннер: 728x90;
  • квадрат: 250x250;
  • малый квадрат: 200x200;
  • большой прямоугольник: 336x280;
  • встроенный прямоугольник: 300x250;
  • небоскреб: 120x600;
  • широкий небоскреб: 160х600;
  • блок на половину страницы: 300x600;
  • вертикальный прямоугольник: 240х400;
  • большой полноразмерный баннер: 970х90;
  • биллборд: 970х250;
  • большой баннер для мобильных устройств: 320х100;
  • мобильный полноразмерный баннер: 320x50.
Исходник PSD есть, предоставлю.

Можем рассматривать и GIF, как альтернативный вариант (тогда указывайте стоимость и на этот вариант отдельно в комментарии)

К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с определенным бюджетом - за весь пакет. Остальные, без конкретики, сразу отклоняю.

4 года назад
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Nataly_ww
Наталья 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$25
2 дня
Все, как и прежде - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! По итогам сотрудничества вновь доволен.
Благодарю за оказанное доверие. Очень хорошие впечатления от общения. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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