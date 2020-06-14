добрый день

нужно сделать баннер для магазина

размер 336х252 пикселей

есть пример

этот баннер только для примера я оставил

на баннере должен быть монитор (ы) (можно любой подобрать)

должна быть надпись

"МОНИТОРЫ Б/У"

"СКИДКИ до - 50%"

на баннер сколько поместится добавить бренды

Dell, Lenovo, HP, Asus, Samsung, LG , другие

есть пример их фото, но это примеры, используйте другие какие найдёте

можно еще какие-то надписи добавить

ваши идеи

главное что бы смысл и посыл баннера сохранился