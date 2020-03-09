Отрисовать слайдеры для сайта belberg.de (на главную стр)

добрый день нужно сделать баннер для магазина размер 336х252 пикселей есть пример этот баннер только для примера я оставил на баннере должен быть монитор (ы) (можно любой подобрать) должна быть надпись "МОНИТОРЫ Б/У" "СКИДКИ до - 50%" на баннер сколько поместится добавить бренды Dell, Lenovo, ...