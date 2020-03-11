Подготовка анимированных баннеров под рекламу

Отрисовать слайдеры для сайта belberg.de (на главную стр) чтобы по стилю похоже было на слайдеры с этого сайта https://fit2u.ru/ На темы: 1 вакуумные банки 2 тренажеры (мини велотренажеры) 3 косметические зеркала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание
https://docs.google.com/document/d/1zJpwrWxvTdGRKEPA7PV0BsT1xb7Lr_NVUPWDIro9wZw/edit?usp=sharing
Есть возможность сотрудничества на постоянной основе.
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