Нужно отрисовать2 слайда-опросника в дизайне препаратов Фемибион 1 и Фемибион 2. Эти слайды будут показаны врачам с планшета Андроид (1280/800). Полученные данные собраны на сервере и проанализированы.
Баннер/slider
необходим баннер slider для сайта. Сайт предлагает специализированные оздоровительные программы на основе ДНК.
баннер представляет из себя 3 images с картинками на которых возникают (fade in) слова
Баннер должен отображаться на первой странице.
Заявки фрилансеров
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