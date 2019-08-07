Баннер/slider

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Закрыт20 заявок579 просмотров

необходим баннер slider для сайта. Сайт предлагает специализированные оздоровительные программы на основе ДНК.

баннер представляет из себя 3 images с картинками на которых возникают (fade in) слова

Баннер должен отображаться на первой странице.

6 лет назад
garry_iof
48 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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