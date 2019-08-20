Необходимо подобрать фотографии на шатрстоке

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок265 просмотров

Здравствуйте, необходим человек, готовый подбирать фотографии для разделов сайта на шатрстоке.

Фотографии необходимо подбирать исходя из тематики направления.

Работать нужно до полного утверждения данных фотографий Заказчиком. Всего направлений - 5.

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

zphoto
Михаил 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
5 дней
Escrow
Все отлично!
Не плохо, но можно было бы и лучше.

Заявки фрилансеров

zphoto
Михаил 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для сайта

    Нужно сделать 2 статичных баннера, по стилию должны соответствовать предыдущим, что уже есть на сайте (баннеры в едином стиле). Узкий баннер (текст + элемент дизайна (с идеей на основе текста сообщения)). В ответе укажите примеры ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Каталог и баннер

    Добрый день! Торговая компания ищет дизайнера для создания католога товаров для выставки, и баннера\ов, и дальнейшего продолжительного сотрудничества. Мы находимся в Днепре, поэтому хотелось бы, чтоб дизайнер тоже был из Днепра, чтоб можно было встретится ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер 240x400 в PSD + PNG + JPG

    Необходим баннер размером 240 на 400. До 2 часов дня по МСК. На баннере будет только текст. Без логотипа и телефона. Текст скину в ЛС.  Интересует цена.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать баннер, тематика посуда

    Добрый день нужно сделать баннер на главную страницу магазина,  размеры: 1512 х 197 пикселей. тематика посуда (ваши идеи. как лучше) пишите с ценами пожалуйста и сроками  ссылку на сайт в личных сообщениях если надо

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнер на комплекты баннеров

    1. Суть задачи Необходим дизайнер для создания комплекта web-баннеров. На данный момент необходим комплект для: • сайта(главная страница + новости) • инстаграма • рассылки На тему: приглашение на выставку Коротко ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад