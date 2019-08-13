GEP Femibion

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Завершен4 заявки586 просмотров

Нужно отрисовать2 слайда-опросника в дизайне препаратов Фемибион 1 и Фемибион 2. Эти слайды

будут показаны врачам с планшета Андроид (1280/800). Полученные данные собраны на сервере и проанализированы.

Android
6 лет назад
Mirenatelli
Мария 
33 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Благодарю Вячеслава за быстрое и качественное выполнение работы! Слайды получились аккуратные, чистые, иллюстрации подобраны очень уместные. Вячеслав всегда на связи, отвечает быстро, адекватно относится к правкам и пожеланиям заказчика. Рекомендую как исполнителя, буду обращаться сама!
Уже не первый проект и как всегда только положительные эмоции от сотрудничества. Быстрая оплата и приятное обсуждение! Жду дальнейших проектов с Марией.

Заявки фрилансеров

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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