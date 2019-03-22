Баннеры для Google

БаннерыЗавершен10 заявок189 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо нарисовать 17 баннеров для Google Adwords.

Параметры такие:

  • 200 × 200       Малый квадрат
  • 240 × 400       Вертикальный прямоугольник
  • 250 × 250       Квадрат
  • 250 × 360       Тройное широкоэкранное объявление
  • 300 × 250       Встраиваемый прямоугольник
  • 336 × 280       Большой прямоугольник
  • 580 × 400       Netboard
  • 468 × 60         Баннер
  • 728 × 90         Полноразмерный баннер
  • 930 × 180       Верхний баннер
  • 970 × 90         Большой полноразмерный баннер
  • 970 × 250       Доски объявлений
  • 980 × 120       Панорама
  • 120 × 600       Небоскреб
  • 160 × 600       Широкий небоскреб
  • 300 × 600       Полстраницы
  • 300 × 1050     Книжная
  • 320 × 100       Большой мобильный баннер
Размер файла - не более 150 КБ

caнтexникa и мeбeль для вaннoй

Указывайте цену в рублях. Без указанной цены заявку даже читать не буду.

5 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
Работа выполнена очень быстро и за вменяемую цену! Сотрудничеством довольна. Мои рекомендации!
Сотрудничеством доволен, приятный на общение заказчик, быстрая оплата. Рекомендую как хорошего, ответственного заказчика!