Баннеры для Google

https://docs.google.com/document/d/1S6B0GQDJy0qvfn1TnnUhqREDMPXyH-V2HsRmy7o0gYA/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо нарисовать 17 баннеров для Google Adwords.
Параметры такие:
- 200 × 200 Малый квадрат
- 240 × 400 Вертикальный прямоугольник
- 250 × 250 Квадрат
- 250 × 360 Тройное широкоэкранное объявление
- 300 × 250 Встраиваемый прямоугольник
- 336 × 280 Большой прямоугольник
- 580 × 400 Netboard
- 468 × 60 Баннер
- 728 × 90 Полноразмерный баннер
- 930 × 180 Верхний баннер
- 970 × 90 Большой полноразмерный баннер
- 970 × 250 Доски объявлений
- 980 × 120 Панорама
- 120 × 600 Небоскреб
- 160 × 600 Широкий небоскреб
- 300 × 600 Полстраницы
- 300 × 1050 Книжная
- 320 × 100 Большой мобильный баннер
caнтexникa и мeбeль для вaннoй
Указывайте цену в рублях. Без указанной цены заявку даже читать не буду.
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