Баннеры для женского сайта

Нужно придумать идеи для баннеров и реализовать их.

Три баннера для статьи "Как ускорить или задержать месячные"

(http://ulady.ru/content/view/721/88888921/) и еще три для "Свекровь и

невестка" (http://ulady.ru/content/view/720/88888897/).

Баннеры анимированные, gif, 468x60.