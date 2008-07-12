Баннеры для женского сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка349 просмотров

Нужно придумать идеи для баннеров и реализовать их.

Три баннера для статьи "Как ускорить или задержать месячные"

(http://ulady.ru/content/view/721/88888921/) и еще три для "Свекровь и

невестка" (http://ulady.ru/content/view/720/88888897/).

Баннеры анимированные, gif, 468x60.

17 лет назад
michailo
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

m_a_h_n_o
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$40
Александра выполнила работу качественно и в срок. Рекомендую как хорошего исполнителя. В отличие от большинства фрилансеров, работающих в дизайне, имеет профильное образование, что положительно сказывается на качестве работ.
Отличный заказчик! Помог с идеями для баннера, работу оплатил в полном объеме и в срок. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

m_a_h_n_o
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад