Баннермейкер

БаннерыЗакрыт13 заявок269 просмотров
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В крупный проект требуется баннермейкер.

Обязанности: разработка баннеров, графических элементов баннеров (gif, jpeg)

Требования: доступность в течение рабочего дня, оперативность. Портфолио обязательно.

Оплата сдельная.

Подробности и ссылки на работы по почте: [email protected]

13 лет назад
nobugs
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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