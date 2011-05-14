Требуется дизайнер флэш- и гиф-баннеров на постоянную удаленную работу. Регулярный заказ баннеров по следующим ценам: 1. Дизайн баннера "с нуля" - 1000 р. 2. Ресайз баннера, внесение изменений - 100 - 500 р. Для дизайнера это не должно быть ...
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В студию требуется специалист по Flash
Анимированные иконки, заставки, баннеры.
Опыт обязателен, работа удаленная, сдельная. Приглашаю к сотрудничеству
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