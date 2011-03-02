Дизайнер баннеров на постоянную работу

Требуется дизайнер флэш- и гиф-баннеров на постоянную удаленную работу.

Регулярный заказ баннеров по следующим ценам:

1. Дизайн баннера "с нуля" - 1000 р.

2. Ресайз баннера, внесение изменений - 100 - 500 р.

Для дизайнера это не должно быть подработкой, так как делать все нужно оперативно, постоянно находиться в аське.

Объем работ - баннер каждый день, или через день, возможно несколько баннеров сразу.

Преимущество отдается ООО или ИП с возможностью оплаты по безналичному расчету.