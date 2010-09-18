Нужны дизайнеры по баннерам

Здраствуйте!

Нужен дизайнер с постоянными идеями в голове. Необходимо изготовлять 2-3 баннера в неделю, где-то по 50 штук в месяц. Начальная ставка в первичное сотрудничество – 1000 рублей штука.

Присылайте всю информацию о себе суда : [email protected]

ОБЯЗАТЕЛЬНО !

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ЧТО УМЕТЕ ( в кратце)

Если мы заинтересуемся в Вас, мы обязательно Вам позвоним!

Спасибо!

С уважением, Кирилл.