Нужны дизайнеры по баннерам

БаннерыЗакрыт16 заявок378 просмотров
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Здраствуйте!

Нужен дизайнер с постоянными идеями в голове. Необходимо изготовлять 2-3 баннера в неделю, где-то по 50 штук в месяц. Начальная ставка в первичное сотрудничество – 1000 рублей штука.

Присылайте всю информацию о себе суда : [email protected]

ОБЯЗАТЕЛЬНО !

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ЧТО УМЕТЕ ( в кратце)

Если мы заинтересуемся в Вас, мы обязательно Вам позвоним!

Спасибо!

С уважением, Кирилл.

13 лет назад
Kirill_GOLD
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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