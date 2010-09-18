Нужны дизайнеры по баннерам

Необходимо срочно сделать анимированный баннер размера 728*90. Необходимый анимированный эффект: для баннера есть идея, чтобы как бы вода выплескивалась на зрителя и оттуда проявлялся текст далее... http://www.youtube.com/watch?v=5Fqqkr7IjnY тут есть моменты, когда вода камеру заливает. Срочно, как всегда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте!
Нужен дизайнер с постоянными идеями в голове. Необходимо изготовлять 2-3 баннера в неделю, где-то по 50 штук в месяц. Начальная ставка в первичное сотрудничество – 1000 рублей штука.
Присылайте всю информацию о себе суда : [email protected]
ОБЯЗАТЕЛЬНО !
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ПОРТФОЛИО
ЧТО УМЕТЕ ( в кратце)
Если мы заинтересуемся в Вас, мы обязательно Вам позвоним!
Спасибо!
С уважением, Кирилл.
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