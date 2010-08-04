Web-дизайнер

Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества со стабильной компанией с многолетней историей. Опыт работы и портфолио работ обязательны. В частности необходимо будет создавать баннеры под стиль сайта, а также дополнять сайт различными элементами дизайна. Убедительная просьба - если вы ...