Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества со стабильной компанией с многолетней историей.

Опыт работы и портфолио работ обязательны.

В частности необходимо будет создавать баннеры под стиль сайта, а также дополнять сайт различными элементами дизайна.

Убедительная просьба - если вы не умеете придерживаться оговоренных сроков - не нужно откликаться на вакансию. Интересует именно оперативный, надежный и ответственный исполнитель.

Оплата - сдельная.