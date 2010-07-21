Требуется дизайнер на постоянную удалённую работу

Рекламное digital агентсво ищет себе в команду Banner- makera. Требования: Свободная работа с Flash Навыки создания серии баннеров с “0” под задачи Знание форматов и их названий, специфики, технических требований, требований счётчиков аудита Умение аргументировать предложения Знание английского языка: желательно ...
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Добрый день.
Компании занимающейся разработкой и поддержанием проектов, а именно сайтов знакомств для англоязычной аудитории. Нужен дизайнер на постоянной основе, для выполнения текущих работ. Много работы связанной с разработкой промо материала.
От вас подробное портфолио. Желание работать в данном направление, в данной нише. Приемлемые аппетиты.
От нас постоянные заказы. своевременная оплата.
Что бы не много вас с оринтировать с какими видами работ придётся столкнуться.
Вот то в чём мы нуждаемся на данный момент, в Разработке ГЕО Баннеров. Пример таких баннеров вы можете посмотреть здесь http://hookupbucks.com/geo.php
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