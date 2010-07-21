Требуется дизайнер на постоянную удалённую работу

Добрый день.

Компании занимающейся разработкой и поддержанием проектов, а именно сайтов знакомств для англоязычной аудитории. Нужен дизайнер на постоянной основе, для выполнения текущих работ. Много работы связанной с разработкой промо материала.

От вас подробное портфолио. Желание работать в данном направление, в данной нише. Приемлемые аппетиты.

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Что бы не много вас с оринтировать с какими видами работ придётся столкнуться.

Вот то в чём мы нуждаемся на данный момент, в Разработке ГЕО Баннеров. Пример таких баннеров вы можете посмотреть здесь http://hookupbucks.com/geo.php