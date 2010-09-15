Срочно анимированный баннер 728*90

Необходимо срочно сделать анимированный баннер размера 728*90. Необходимый анимированный эффект:

для баннера есть идея, чтобы как бы вода выплескивалась на зрителя и оттуда проявлялся текст далее... http://www.youtube.com/watch?v=5Fqqkr7IjnY тут есть моменты, когда вода камеру заливает.

Срочно, как всегда конечно.