Дизайнер-верстальщик интернет-баннеров

Рекламное агентство ТАНДЕМ приглашает на постоянную работу дизайнера-верстальщика баннеров для интернет (FLASH).

• Работа в офисе

• Официальное устройство по ТК

• Дружный, молодой коллектив

• Офис - м. Савеловская / Марьина Роща (10 минут пешком).

• Уровень заработной платы готовы обсуждать по итогам собеседования

• График 5 дней, 10.00-18.30, пятница до 17.30.

Должностные обязанности

• Оперативное изготовление баннеров для интернет

Требования к Соискателю

Возраст от 23 до 36 лет

Пол Мужской

Образование Не имеет значения

Требования к квалификации

• Мужчина, возраст 23-36 лет

• гражданство РФ, проживание: Москва, МО

• опыт работы в РА или издательстве от 2 лет

• Отличное знание программы Flash-анимации, а также InDesign, PhotoShop

• Креатив не обязателен, но приветствуется

• Высокая скорость и качество работы

• Умение работать под давлением в сжатые сроки

Описание деятельности организации Рекламная группа "Tandem" образована в 1994 году.

В структуру группы входят три подразделения:

"Tandem Advertising" - рекламное агентство полного цикла.

"Tandem Press" - медийная структура (продажа собственных рекламных площадей в печатных СМИ).

"Tandem Internet" - медийная структура (продажа собственных рекламных площадей в Интернете).

Рекламное Агентство "Tandem Advertising" специализируется на разработке и внедрении программ продвижения товаров и услуг клиентов. Среди клиентов агентства такие компании, как Karcher, Sanyo, Subaru, Славнефть, Лифан.

РА "Тандем" является одним из лидеров по работе с автосалонами. Среди клиентов этого направления такие компании как Major Auto, MUSA Motors, Автоспеццентр Ауди на Таганке, Автоспеццентр Шкода, Автомир, Нью-Йорк Моторс, РТДС, Независимость и многие другие.

"Tandem Press" - медийная структура, которая специализируется на продаже рекламных площадей в печатных СМИ на эксклюзивной основе. "Tandem Press" имеет совместные проекты с такими изданиями, как Автомир (ИД Burda), Авто-ревю, Автомобили и цены, Ведомости, Из рук в руки Авто, Коммерсант и пр.

Веб-сайт www.tandemadv.ru

Контактное лицо Ольга Попова

Телефон +8 (903) 119-48-24

Email: [email protected]