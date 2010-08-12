Дизайнер-верстальщик интернет-баннеров

В компанию - разработчик, издатель и дистрибьютор компьютерных игр, обучающих и развивающих программ требуется Web-дизайнер в департамент маркетинга. Резюме рассмотрим только с портфолио! Требования: * знание основных графических пакетов * знание ...
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Рекламное агентство ТАНДЕМ приглашает на постоянную работу дизайнера-верстальщика баннеров для интернет (FLASH).
• Работа в офисе
• Официальное устройство по ТК
• Дружный, молодой коллектив
• Офис - м. Савеловская / Марьина Роща (10 минут пешком).
• Уровень заработной платы готовы обсуждать по итогам собеседования
• График 5 дней, 10.00-18.30, пятница до 17.30.
Должностные обязанности
• Оперативное изготовление баннеров для интернет
Требования к Соискателю
Возраст от 23 до 36 лет
Пол Мужской
Образование Не имеет значения
Требования к квалификации
• Мужчина, возраст 23-36 лет
• гражданство РФ, проживание: Москва, МО
• опыт работы в РА или издательстве от 2 лет
• Отличное знание программы Flash-анимации, а также InDesign, PhotoShop
• Креатив не обязателен, но приветствуется
• Высокая скорость и качество работы
• Умение работать под давлением в сжатые сроки
Описание деятельности организации Рекламная группа "Tandem" образована в 1994 году.
В структуру группы входят три подразделения:
"Tandem Advertising" - рекламное агентство полного цикла.
"Tandem Press" - медийная структура (продажа собственных рекламных площадей в печатных СМИ).
"Tandem Internet" - медийная структура (продажа собственных рекламных площадей в Интернете).
Рекламное Агентство "Tandem Advertising" специализируется на разработке и внедрении программ продвижения товаров и услуг клиентов. Среди клиентов агентства такие компании, как Karcher, Sanyo, Subaru, Славнефть, Лифан.
РА "Тандем" является одним из лидеров по работе с автосалонами. Среди клиентов этого направления такие компании как Major Auto, MUSA Motors, Автоспеццентр Ауди на Таганке, Автоспеццентр Шкода, Автомир, Нью-Йорк Моторс, РТДС, Независимость и многие другие.
"Tandem Press" - медийная структура, которая специализируется на продаже рекламных площадей в печатных СМИ на эксклюзивной основе. "Tandem Press" имеет совместные проекты с такими изданиями, как Автомир (ИД Burda), Авто-ревю, Автомобили и цены, Ведомости, Из рук в руки Авто, Коммерсант и пр.
Веб-сайт www.tandemadv.ru
Контактное лицо Ольга Попова
Телефон +8 (903) 119-48-24
Email: [email protected]
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