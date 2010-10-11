Нужен flash-баннермейкер

$1000
БаннерыЗакрыт10 заявок258 просмотров
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Креативному агентству на условиях постоянного удаленного сотрудничества необходим опытный баннермейкер, способный создавать до 50 баннеров в месяц.

ВНИМАНИЕ. Если вы считаете что баннер - это две-три фразы уныло сменяющие друг друга на фоне фотографии - мы не найдем общего языка. Нужно уметь анимировать и адаптировать к FLASH векторную графику.

Требования:

- порфолио flash-баннеров

- способность работать оперативно

- способность генерить визуальные идеи на основании общей поставленной задачи

Пожелания:

- российское гражданство

- готовность получать оплату "вбелую" на основании трудового договора

Условия:

- оплачивается общий объем выполненных работ один-два раза в месяц, для начала возможна предоплата, но только безопасной сделкой здесь или через webmoney

ВНИМАНИЕ. Для понимания подходим ли мы друг другу выполняется одно тестовое задание, которое в случае успеха будет оплачено как работа.

Ждем Ваши пожелания по оплате (лучше на примере ваших работ из портфолио) и. собственно, самые лучшие ваши баннеры (все присылать не обязательно).

13 лет назад
newmc
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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