Нужен flash-баннермейкер

Креативному агентству на условиях постоянного удаленного сотрудничества необходим опытный баннермейкер, способный создавать до 50 баннеров в месяц.

ВНИМАНИЕ. Если вы считаете что баннер - это две-три фразы уныло сменяющие друг друга на фоне фотографии - мы не найдем общего языка. Нужно уметь анимировать и адаптировать к FLASH векторную графику.

Требования:

- порфолио flash-баннеров

- способность работать оперативно

- способность генерить визуальные идеи на основании общей поставленной задачи

Пожелания:

- российское гражданство

- готовность получать оплату "вбелую" на основании трудового договора

Условия:

- оплачивается общий объем выполненных работ один-два раза в месяц, для начала возможна предоплата, но только безопасной сделкой здесь или через webmoney

ВНИМАНИЕ. Для понимания подходим ли мы друг другу выполняется одно тестовое задание, которое в случае успеха будет оплачено как работа.

Ждем Ваши пожелания по оплате (лучше на примере ваших работ из портфолио) и. собственно, самые лучшие ваши баннеры (все присылать не обязательно).