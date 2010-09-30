Нужен Flash-баннермейкер

Для долгосрочного и плодотворного сотрудничества исчется банер-мейкер.

Необходимо:

1. Предоставить портфолио с не менее 10 Flash-банерами

2. Предоставить свой прайс по созданию баннеров

3. Написать свои требования по работе с нами, способы оплаты и т.д.

4. Написать ФИО, страна, город

5. Контактные данные

ГРАЖДАНЕ! Экономьте нам и Вам время, не оставляйте никаких заявок, если Вы не в состоянии предоставить нужную нам информацию.