Перспективный и начинающий дизайнер

Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества. Банера jpg/gif/flash. Работы редкие, некрупные. Оплачиваются по факту за шт сразу через вебмани. В заявке указывайте вашу цену на каждый из типов банера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для удаленной работы нам требуется дизайнер, который будет делать не в срочном порядке динамические флеш-баннера.
К дизайну придираться не будем.
Пока бюджет 20 грн/баннер.Оплата: на выбор исполнителя.
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