Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества

Необходимо срочно сделать анимированный баннер размера 728*90. Необходимый анимированный эффект: для баннера есть идея, чтобы как бы вода выплескивалась на зрителя и оттуда проявлялся текст далее... http://www.youtube.com/watch?v=5Fqqkr7IjnY тут есть моменты, когда вода камеру заливает. Срочно, как всегда ...