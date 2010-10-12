Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества

$50
БаннерыЗакрыт3 заявки254 просмотра
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Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества. Банера jpg/gif/flash. Работы редкие, некрупные. Оплачиваются по факту за шт сразу через вебмани. В заявке указывайте вашу цену на каждый из типов банера.

13 лет назад
MC_Crazy
Стас 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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