Digital Art Director

Основные функциональные обязанности:

1. Участие в разработке креативных концепций рекламных кампаний

2. Визуализация креативных концепций в соответствии с поставленными маркетинговыми задачами

3. Создание раскадровок для видео-роликов

4. Поиск и разработка графических решений и иллюстраций для рекламных материалов

5. Участие в проведении видеосъемок, фотосессий (авторский контроль)

6. Разработка и реализация креативных концепций для print’a: полиграфической продукции, BTL, POS материалов

7. Разработка фирменных стилей. Проведение презентаций и тренингов для клиентов по разработанной стилистике.

8. Контроль за правильностью использования элементов корпоративного стиля, принципов верстки периодических изданий, правильности построения заголовков и их шрифтового оформления.

9. Презентация креативных разработок агентства, в том числе их подготовка и проведение на английском языке.

10. Творческий контроль (и при необходимости подготовка) оригинал-макетов.

11. Творческий контроль (Арт-дирекшн) за работой верстальщика/пре-пресс инженера (для отдельных работ – Дизайнера), в том числе внештатным персоналом.

Требования:

1. Отличное понимание социо-экономического значения цифрового мира

2. Стратегическое и креативное мышление в области цифрового маркетинга

3. Понимание основ и законов построения GUI

4. Понимание психологии и поведения пользователей интернет

5. Умение придумывать и воплощать (рисовать) креативные идеи, супер креативное мышление "out of the box"

6. Умение рисовать руками и на компьютере.

7. Отличное знание компьютера и основных графических и анимационных пакетов: Adobe Photoshop, Illustrator, Flash в приложении их в web области (предпочтительно на платформе Macintosh)

8. Знание основ цифровой анимации и видео, опыт создания телевизионных и цифровых роликов

9. Умение работать в креативной команде (в паре с копирайтером)

10. Знание основ (без деталей) верстки веб сайтов (HTML и CSS), умение работать с веб технологами

11. Умение работать в условиях стресса и ограниченного времени

12. Опыт непосредственного контакта с клиентом, умение продавать креативные концепции, отличные способности "переводчика" с цифрового на маркетинговый язык

13. Хороший английский язык

14. Ответственность за свою работу, желание создать Award Winning Pieces