Digital Art Director

БаннерыЗакрыт1 заявка105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основные функциональные обязанности:

1. Участие в разработке креативных концепций рекламных кампаний

2. Визуализация креативных концепций в соответствии с поставленными маркетинговыми задачами

3. Создание раскадровок для видео-роликов

4. Поиск и разработка графических решений и иллюстраций для рекламных материалов

5. Участие в проведении видеосъемок, фотосессий (авторский контроль)

6. Разработка и реализация креативных концепций для print’a: полиграфической продукции, BTL, POS материалов

7. Разработка фирменных стилей. Проведение презентаций и тренингов для клиентов по разработанной стилистике.

8. Контроль за правильностью использования элементов корпоративного стиля, принципов верстки периодических изданий, правильности построения заголовков и их шрифтового оформления.

9. Презентация креативных разработок агентства, в том числе их подготовка и проведение на английском языке.

10. Творческий контроль (и при необходимости подготовка) оригинал-макетов.

11. Творческий контроль (Арт-дирекшн) за работой верстальщика/пре-пресс инженера (для отдельных работ – Дизайнера), в том числе внештатным персоналом.

Требования:

1. Отличное понимание социо-экономического значения цифрового мира

2. Стратегическое и креативное мышление в области цифрового маркетинга

3. Понимание основ и законов построения GUI

4. Понимание психологии и поведения пользователей интернет

5. Умение придумывать и воплощать (рисовать) креативные идеи, супер креативное мышление "out of the box"

6. Умение рисовать руками и на компьютере.

7. Отличное знание компьютера и основных графических и анимационных пакетов: Adobe Photoshop, Illustrator, Flash в приложении их в web области (предпочтительно на платформе Macintosh)

8. Знание основ цифровой анимации и видео, опыт создания телевизионных и цифровых роликов

9. Умение работать в креативной команде (в паре с копирайтером)

10. Знание основ (без деталей) верстки веб сайтов (HTML и CSS), умение работать с веб технологами

11. Умение работать в условиях стресса и ограниченного времени

12. Опыт непосредственного контакта с клиентом, умение продавать креативные концепции, отличные способности "переводчика" с цифрового на маркетинговый язык

13. Хороший английский язык

14. Ответственность за свою работу, желание создать Award Winning Pieces

13 лет назад
publicis
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер баннеров на постоянную работу

    Требуется дизайнер флэш- и гиф-баннеров на постоянную удаленную работу. Регулярный заказ баннеров по следующим ценам: 1. Дизайн баннера "с нуля" - 1000 р. 2. Ресайз баннера, внесение изменений - 100 - 500 р. Для дизайнера это не должно быть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-аниматор/Баннермейкер

    В Издательский Дом требуется баннермейкер/flash-аниматор. Желательно знание AS3 на уровне создания несложных эффектов. Полный рабочий день, офис в центре на Покровке В основном анимация рекламных модулей по готовому дизайну Коллектив молодой Зарплата обсуждается с каждым ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер на постоянную работу

    $1000

    Астрологическому проекту astrostar.ru требуется дизайнер – основной фронт работ баннеры(флэш, гиф), рисование дизайна платных сервисов. Заказы появляются постоянно. Оплата раз в месяц – деньги переводятся на банковскую карту. Пожалуйста, указывайте Ваши цены и сроки в формате Вид работы – ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Flash-разработчик

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для удаленной работы требуются специалисты по созданию флеш-сайтов и флеш-элементов. Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вебстудии требуются флеш/гиф аниматоры

    Вакансии на постоянной основе, показывайте свои портфолио, будем оценивать, скажу сразу, бюджет среднестатистических баннеров будет составлять приблизительно 10-15 долларов за штуку, не обязательно сложную работу проделывать, главная задача вписать дизайн подобрать шрифт, фон, тип анимации..одним ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Недорогой баннермейкер

    На фриланс городскому интернет-порталу "Весь Воронеж" (www.allvrn.ru) требуется недорогой баннермейкер, до $20 / баннер. Техническое исполнение баннеров по готовым сценариям, частично с предоставлением материалов. flash, gif Отклики с портфолио скидывайте на [email protected]

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перспективный и начинающий дизайнер

    Для удаленной работы нам требуется дизайнер, который будет делать не в срочном порядке динамические флеш-баннера. К дизайну придираться не будем. Пока бюджет 20 грн/баннер.Оплата: на выбор исполнителя.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества

    $50

    Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества. Банера jpg/gif/flash. Работы редкие, некрупные. Оплачиваются по факту за шт сразу через вебмани. В заявке указывайте вашу цену на каждый из типов банера.

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад