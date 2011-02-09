Digital Art Director

Требуется дизайнер флэш- и гиф-баннеров на постоянную удаленную работу. Регулярный заказ баннеров по следующим ценам: 1. Дизайн баннера "с нуля" - 1000 р. 2. Ресайз баннера, внесение изменений - 100 - 500 р. Для дизайнера это не должно быть ...
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Основные функциональные обязанности:
1. Участие в разработке креативных концепций рекламных кампаний
2. Визуализация креативных концепций в соответствии с поставленными маркетинговыми задачами
3. Создание раскадровок для видео-роликов
4. Поиск и разработка графических решений и иллюстраций для рекламных материалов
5. Участие в проведении видеосъемок, фотосессий (авторский контроль)
6. Разработка и реализация креативных концепций для print’a: полиграфической продукции, BTL, POS материалов
7. Разработка фирменных стилей. Проведение презентаций и тренингов для клиентов по разработанной стилистике.
8. Контроль за правильностью использования элементов корпоративного стиля, принципов верстки периодических изданий, правильности построения заголовков и их шрифтового оформления.
9. Презентация креативных разработок агентства, в том числе их подготовка и проведение на английском языке.
10. Творческий контроль (и при необходимости подготовка) оригинал-макетов.
11. Творческий контроль (Арт-дирекшн) за работой верстальщика/пре-пресс инженера (для отдельных работ – Дизайнера), в том числе внештатным персоналом.
Требования:
1. Отличное понимание социо-экономического значения цифрового мира
2. Стратегическое и креативное мышление в области цифрового маркетинга
3. Понимание основ и законов построения GUI
4. Понимание психологии и поведения пользователей интернет
5. Умение придумывать и воплощать (рисовать) креативные идеи, супер креативное мышление "out of the box"
6. Умение рисовать руками и на компьютере.
7. Отличное знание компьютера и основных графических и анимационных пакетов: Adobe Photoshop, Illustrator, Flash в приложении их в web области (предпочтительно на платформе Macintosh)
8. Знание основ цифровой анимации и видео, опыт создания телевизионных и цифровых роликов
9. Умение работать в креативной команде (в паре с копирайтером)
10. Знание основ (без деталей) верстки веб сайтов (HTML и CSS), умение работать с веб технологами
11. Умение работать в условиях стресса и ограниченного времени
12. Опыт непосредственного контакта с клиентом, умение продавать креативные концепции, отличные способности "переводчика" с цифрового на маркетинговый язык
13. Хороший английский язык
14. Ответственность за свою работу, желание создать Award Winning Pieces
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