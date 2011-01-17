Дизайнер на постоянную работу

Астрологическому проекту astrostar.ru требуется дизайнер – основной фронт работ баннеры(флэш, гиф), рисование дизайна платных сервисов.

Заказы появляются постоянно.

Оплата раз в месяц – деньги переводятся на банковскую карту.

Пожалуйста, указывайте Ваши цены и сроки в формате

Вид работы – баннер

Срок – (сколько дней)

Цена – N руб.

Для оценки, можно использовать тестовое задание

Нам нужны баннеры на Китайский годовой гороскоп 2011, в двух форматах: 240х400 и 600х90 и ресайзы 468x60 728x90 120x600.

Какова цена на эту задачу

Примерный сценарий:

1кадр. Каким будет 2011 год для тебя? (картинка с китайскими мотивами)

2кадр. Загляни в Древние Знания Востока... (картинка с китайскими мотивами)

3кадр. Белым и пушистым... (картинка толстого белого кролика)

4кадр. ... или трудным и опасным? (картинка напуганного серого кролика или предыдущий кролик выпрыгивает из кадра)

5кадр. Узнай, как сделать 2011 год удачным!

Должно быть привлекательно, интересно и креативно, но в то же время должна чувствоваться некая серьезность и присутствовать китайская/восточная тематика.

В целом нам обычно нужны баннеры следующих размеров

120x240

120x600

175x290

200x300

240x400

468x60

600x90

728x90 – какая будет цена за такое количество ресайзов + оригинал соответственно?