Дизайнер на постоянную работу

Требуется дизайнер флэш- и гиф-баннеров на постоянную удаленную работу. Регулярный заказ баннеров по следующим ценам: 1. Дизайн баннера "с нуля" - 1000 р. 2. Ресайз баннера, внесение изменений - 100 - 500 р. Для дизайнера это не должно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Астрологическому проекту astrostar.ru требуется дизайнер – основной фронт работ баннеры(флэш, гиф), рисование дизайна платных сервисов.
Заказы появляются постоянно.
Оплата раз в месяц – деньги переводятся на банковскую карту.
Пожалуйста, указывайте Ваши цены и сроки в формате
Вид работы – баннер
Срок – (сколько дней)
Цена – N руб.
Для оценки, можно использовать тестовое задание
Нам нужны баннеры на Китайский годовой гороскоп 2011, в двух форматах: 240х400 и 600х90 и ресайзы 468x60 728x90 120x600.
Какова цена на эту задачу
Примерный сценарий:
1кадр. Каким будет 2011 год для тебя? (картинка с китайскими мотивами)
2кадр. Загляни в Древние Знания Востока... (картинка с китайскими мотивами)
3кадр. Белым и пушистым... (картинка толстого белого кролика)
4кадр. ... или трудным и опасным? (картинка напуганного серого кролика или предыдущий кролик выпрыгивает из кадра)
5кадр. Узнай, как сделать 2011 год удачным!
Должно быть привлекательно, интересно и креативно, но в то же время должна чувствоваться некая серьезность и присутствовать китайская/восточная тематика.
В целом нам обычно нужны баннеры следующих размеров
120x240
120x600
175x290
200x300
240x400
468x60
600x90
728x90 – какая будет цена за такое количество ресайзов + оригинал соответственно?
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