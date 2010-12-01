Вебстудии требуются флеш/гиф аниматоры

Требуется дизайнер флэш- и гиф-баннеров на постоянную удаленную работу. Регулярный заказ баннеров по следующим ценам: 1. Дизайн баннера "с нуля" - 1000 р. 2. Ресайз баннера, внесение изменений - 100 - 500 р. Для дизайнера это не должно быть ...
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Вакансии на постоянной основе, показывайте свои портфолио, будем оценивать, скажу сразу, бюджет среднестатистических баннеров будет составлять приблизительно 10-15 долларов за штуку, не обязательно сложную работу проделывать, главная задача вписать дизайн подобрать шрифт, фон, тип анимации..одним словом проявить креатив
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