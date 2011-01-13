Требуется Flash-разработчик

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для удаленной работы требуются специалисты по созданию флеш-сайтов и флеш-элементов.

Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со временем возможна постоянная занятость.

Требования к знаниям:

- Умение создавать флеш-анимацию, флеш-банеры в форматах swf, gif, flv;

- Дизайнерские навыки – умение создавать креативную флеш-анимацию;

- Умение делать ресайз баннеров;

- Умение создавать флеш сайты;

- Наличие портфолио;

- Периодичное или постоянное присутствие в сети.

Дополнительные знания приветствуются.

Обязательные качества: ответственность, вежливость, умение работать в команде, самоорганизация, целеустремленность, высокая работоспособность и обучаемость.

Высылайте свои резюме на email: [email protected]

В ближайшее время необходим банер на сайт по архитектуре, необходимо сделать банер с эффектом черчения рукой дома, при этом сам участок вокруг дома должен обрастать травой, на деревьях должны появлятся плоды и т.п.

Есть еще пару проектов банеров

В своем письме напишите примерные цены за вышеуказаный проект и сроки и укажите ссылку на портфолио.

Сотрудничать буду с наиболее выгодными для меня специалистами.

Всего наилучшего!