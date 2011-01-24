Флеш-аниматор/Баннермейкер

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В Издательский Дом требуется баннермейкер/flash-аниматор.

Желательно знание AS3 на уровне создания несложных эффектов.

Полный рабочий день, офис в центре на Покровке

В основном анимация рекламных модулей по готовому дизайну

Коллектив молодой

Зарплата обсуждается с каждым кандидатом отдельно

Наличие портфолио обязательно

Присылайте ваши отклики и портфолио на [email protected]

13 лет назад
Sk-Fmg
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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