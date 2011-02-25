Требуется баннермейкер

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для удаленной работы требуются специалисты по созданию флеш-сайтов и флеш-элементов. Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со ...