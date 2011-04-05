Дизайнер Flash / Баннермейкер

В студию требуется специалист по Flash Анимированные иконки, заставки, баннеры. Опыт обязателен, работа удаленная, сдельная. Приглашаю к сотрудничеству
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламное агентство ТАНДЕМ приглашает на постоянную работу дизайнера-верстальщика баннеров - презентаций для интернет (FLASH).
Мы предлагаем:
Работу в стабильной и развивающейся компании, успешно работающей на рынке рекламы более 15 лет, являющейся лидером своего рыночного сегмента.
Официальное устройство по ТК
Дружный, молодой коллектив
Офис - м. Савеловская/Марьина Роща (10 минут пешком).
Уровень заработной платы готовы обсуждать по итогам собеседования
Работа в офисе; График 5 дней, 10.00-18.30, пятница до 17.30.
Обязанности:
Оперативное изготовление баннеров для интернет.
flash-анимация для автомобильных порталов, реклама ведущих автомобильных брендов (BMW, Audi, Volkswagen, Ford, Hyundai и др.), Изготовление баннеров в соответствии с корпоративными бренд-буками и требованиями площадок, согласование с бренд-менеджерами и специалистами площадок.
Требования:
Муж., проживание Москва, МО
возраст 23-36 лет,
опыт работы во FLASH от 2 лет.
Отличное знание пакета Adobe CS (Flash actionscript 2.0 и выше, PhotoShop, Illustrator).
Креативность приветствуется
Высокая скорость и качество работы
Умение работать в сжатые сроки.
Тип занятости
Полная занятость, полный день
Ждем Ваши резюме на адрес [email protected]
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