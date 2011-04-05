Дизайнер Flash / Баннермейкер

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Рекламное агентство ТАНДЕМ приглашает на постоянную работу дизайнера-верстальщика баннеров - презентаций для интернет (FLASH).

Мы предлагаем:

Работу в стабильной и развивающейся компании, успешно работающей на рынке рекламы более 15 лет, являющейся лидером своего рыночного сегмента.

Официальное устройство по ТК

Дружный, молодой коллектив

Офис - м. Савеловская/Марьина Роща (10 минут пешком).

Уровень заработной платы готовы обсуждать по итогам собеседования

Работа в офисе; График 5 дней, 10.00-18.30, пятница до 17.30.

Обязанности:

Оперативное изготовление баннеров для интернет.

flash-анимация для автомобильных порталов, реклама ведущих автомобильных брендов (BMW, Audi, Volkswagen, Ford, Hyundai и др.), Изготовление баннеров в соответствии с корпоративными бренд-буками и требованиями площадок, согласование с бренд-менеджерами и специалистами площадок.

Требования:

Муж., проживание Москва, МО

возраст 23-36 лет,

опыт работы во FLASH от 2 лет.

Отличное знание пакета Adobe CS (Flash actionscript 2.0 и выше, PhotoShop, Illustrator).

Креативность приветствуется

Высокая скорость и качество работы

Умение работать в сжатые сроки.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Ждем Ваши резюме на адрес [email protected]

13 лет назад
olga_personal
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
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