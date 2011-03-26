Баннермейкер

В студию требуется специалист по Flash Анимированные иконки, заставки, баннеры. Опыт обязателен, работа удаленная, сдельная. Приглашаю к сотрудничеству
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О работодателе: Интернет агентство, работающее на рынке уже более 10 лет, имеет представительства в РФ
Требования:
Пол – не имеет значение
Возраст до 40 лет
Отличные знания Flash, Action Script;
Знание основных векторных графических пакетов;
Умение оптимизировать растровую графику, рисовать.
Причины открытия вакансии – развитие бизнеса, вакансия новая.
Просьба присылать Ваши резюме со ссылкой на портфолио на электронный адрес [email protected]
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