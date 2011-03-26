Баннермейкер

$2500
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О работодателе: Интернет агентство, работающее на рынке уже более 10 лет, имеет представительства в РФ

Требования:

Пол – не имеет значение

Возраст до 40 лет

Отличные знания Flash, Action Script;

Знание основных векторных графических пакетов;

Умение оптимизировать растровую графику, рисовать.

Причины открытия вакансии – развитие бизнеса, вакансия новая.

Просьба присылать Ваши резюме со ссылкой на портфолио на электронный адрес [email protected]

13 лет назад
hr-vneshtata
Алексей 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
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