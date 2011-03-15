Нужен баннермейкер

В студию требуется специалист по Flash Анимированные иконки, заставки, баннеры. Опыт обязателен, работа удаленная, сдельная. Приглашаю к сотрудничеству
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем баннермейкера, который будет делать для нас классные и оригинальные баннеры.
Далее по тексту важно)
Требования:
•Свободное владение основными графическими программами векторной и растровой графики на PC.
•Опыт цветокоррекции, ретуши; знание основ композиции.
•Знание специфики создания графических объектов для Интернета и веб-интерфейсов.
•Понимание и умение объяснить, почему баннер/кнопка/страничка должна выглядеть так, а не иначе.
•Умение рисовать приветствуется (!).
•Чувство прекрасного желательно.
•Знание основ html, flash, photoshop, illustrator
•Чувство ритма (для анимации баннеров)
•Умение работать в команде. Умение оперативно, точно и качественно выполнять поставленные задачи, а так же самостоятельно принимать решения, проявляя разумную инициативность.
Резюме рассматриваются только с ссылками на портфолио работ!
Обязанности:
•Отрисовка и дизайн баннеров.
•Анимация флеш баннеров
•Прочие дизайн-работы.
Условия:
- интересные задачи, возможность карьерного и профессионального роста, дружный коллектив;
- белая зп (по результатам собеседования);
- работа в офисе полный рабочий день;
- офис в районе ст.м. "Тульская" (шаговая доступность).
Контактная информация:
Ольга Макарова
+79266835014
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