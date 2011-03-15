Нужен баннермейкер

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Ищем баннермейкера, который будет делать для нас классные и оригинальные баннеры.

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Требования:

•Свободное владение основными графическими программами векторной и растровой графики на PC.

•Опыт цветокоррекции, ретуши; знание основ композиции.

•Знание специфики создания графических объектов для Интернета и веб-интерфейсов.

•Понимание и умение объяснить, почему баннер/кнопка/страничка должна выглядеть так, а не иначе.

•Умение рисовать приветствуется (!).

•Чувство прекрасного желательно.

•Знание основ html, flash, photoshop, illustrator

•Чувство ритма (для анимации баннеров)

•Умение работать в команде. Умение оперативно, точно и качественно выполнять поставленные задачи, а так же самостоятельно принимать решения, проявляя разумную инициативность.

Резюме рассматриваются только с ссылками на портфолио работ!

Обязанности:

•Отрисовка и дизайн баннеров.

•Анимация флеш баннеров

•Прочие дизайн-работы.

Условия:

- интересные задачи, возможность карьерного и профессионального роста, дружный коллектив;

- белая зп (по результатам собеседования);

- работа в офисе полный рабочий день;

- офис в районе ст.м. "Тульская" (шаговая доступность).

Контактная информация:

Ольга Макарова

[email protected]

+79266835014

13 лет назад
drimmi_hr
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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